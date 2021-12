Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen löst illegales Glücksspiel-Treffen auf

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagmorgen (30.11.2021) teilte eine Spaziergängerin über den Notruf verdächtige Beobachtungen in einem Restaurant im Innenstadtbereich mit. Im weiteren Verlauf löste die Polizei Hagen nach weitergehenden Ermittlungen ein illegales Glücksspiel-Treffen auf. An dem Einsatz waren Kräfte des zivilen Einsatztrupps, der Kriminalwache Hagen, des zuständigen Kriminalkommissariats sowie Polizisten aus dem Streifendienst beteiligt. Die Beamten stießen auf sechs Männer im Alter zwischen 31 Jahren und 52 Jahren, die mit Karten um Geld spielten. Die Polizisten beschlagnahmten einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Die Ermittlungen bezüglich des illegalen Glücksspiels dauern an. Die angetroffenen Männer erhielten eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell