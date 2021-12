Polizei Hagen

POL-HA: Erneuter Gewinnspielbetrug - Täter ruft mit Handynummer an

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (30.11.2021) läutete das Telefon einer 52-Jährigen in der Talstraße. Auf dem Display erschien eine Handynummer. Ein Mann versuchte der Hagenerin vorzugaukeln, dass sie einen Gewinnspielbetrag gewonnen habe. Da die große Geldsumme transportiert werden müsse, sollte die Frau 900 Euro überweisen. Als die 52-Jährige dem Betrüger sagte, dass sie kein Geld habe, legte dieser auf. Bereits am Montag kam es zu einem für die Täter erfolgreichen Betrug (siehe Pressemeldung vom 30.11.2021). Ob beide Fälle in Zusammenhang stehen, überprüft jetzt die Kriminalpolizei. Bleiben Sie wachsam bei Anrufen von Unbekannten. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. (hir)

