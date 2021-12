Polizei Hagen

POL-HA: Mountainbike-Pedelec gestohlen - Wer hat das Fahrzeug gesehen?

Hagen-Eilpe (ots)

Bereits am Samstag (23.10.2021) wurde in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Sunderlohstraße ein auffälliges e-Pedelec (Mountainbike) entwendet. Das Fahrzeug stand in der geöffneten Garage eines Hauses. Als die Besitzerin ihren PKW gegen 11:30 Uhr vor dem Haus parkte, fiel ihr eine unbekannte Person auf. Sie wirkte ungepflegt und hatte eine Bierflasche in der Hand. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, entfernte er sich. Dabei blickte er sich jedoch immer wieder zu der später Bestohlenen um. Gegen 17:00 Uhr war das Pedelec schließlich verschwunden. Es handelt sich um ein E-Pedelec der Marke Drössiger und besitzt neben der auffälligen Farbe individuelle Gebrauchsspuren. Wer hat das Fahrrad gesehen? Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (hir)

