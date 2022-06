Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrere Autos wurden am Donnerstagmittag, 2. Juni 2022, in Bulmke-Hüllen zerkratzt. Gegen 12.05 Uhr hatte eine 60-jährige Gelsenkirchenerin ihren Wagen auf der Sternstraße geparkt. Als sie kurze Zeit später, gegen 12.45 Uhr, wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer an der Tür auf der Beifahrerseite. Die alarmierten Polizisten stellten während des Einsatzes noch an sieben weiteren dort abgestellten Autos entsprechende Kratzer fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n oder zum Tathergang geben können, sich telefonisch zu melden unter der 0209 365 8212 beim Kriminalkommissariat 22 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell