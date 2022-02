Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Gehwegleuchten absichtlich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (06. - 07.02.2022)

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits im Zeitraum vom vergangenen Sonntag, 06.02., bis Montag, 07.02., haben unbekannte Täter fünf Gehwegleuchten an einem Verbindungsweg zwischen den Gebäuden Stadtgrabenstraße 29 und "Alte Gärtnerei" 3 durch Umtreten beziehungsweise Umwerfen der Lampen mutwillig beschädigt. Hierbei wurde an den Leuchten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen (07462 9464-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell