Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Abgefahrene Reifen führen zu Unfall (11.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Abgefahrene Reifen haben am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Pfaffenweiler und Vöhrenbach zu einem Unfall geführt. Ein 52-jähriger Audi A 6 Fahrer kam auf Schneeglätte von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei blieb der Fahrer unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Hinterreifen des Audi nicht mehr die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe aufwiesen.

Die Polizei weist darauf hin, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe zwar 1,6 Millimeter beträgt, dies jedoch gerade bei winterlichen Verhältnissen nicht ausreichend ist. Sie empfiehlt daher, Winterreifen bereits bei einer Restprofiltiefe von 4 Millimetern zu wechseln - nur dann können moderne Winterreifen mit Lamellen ihre Vorteile auf glatter Straße ausspielen. Darunter kann es bei Nässe, Schnee oder Schneematsch kritisch werden.

