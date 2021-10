Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einer Küche griff auf Dachstuhl über | Zwei verletzte Personen

Neuss (ots)

In einem Geschäftsgebäude mit einem Gastronomiebetrieb kam es am 25.10. gegen Mittag zu einem Brand in einer Küche in der ersten Etage. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen defekten Gasherd, der zum Gastronomiebetrieb gehört. Der Betreiber der Gastronomie fand die brennende Küche vor und unternahm einen Löschversuch, bei dem er sich verletzte. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person konnte das Gebäude ohne größere Verletzungen verlassen, wurde aber ambulant vom Rettungsdienst versorgt.

Da im Dachbereich eine starke Rauchentwicklung feststellbar war, wurde die Dachhaut mithilfe einer Drehleiter geöffnet. Im Inneren des Gebäudes mussten etliche Decken und Wände geöffnet werden, um versteckte Glutnester abzulöschen.

Im Einsatz waren mehrere Löschzüge der Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften, dazu zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell