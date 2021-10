Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der B9 | Fahrer kann sich selbst befreien

Neuss (ots)

Am 16.10.2021 wurde die Feuerwehr gegen 23:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 gerufen. Kurz vor der Stadtgrenze zu Dormagen war ein Pkw von der Straße abgekommen und quer über die Fahrbahn in den Grünstreifen gefahren.

Der Anblick beim Eintreffen der Einsatzkräfte war etwas kurios, das Fahrzeug hatte ein Gestrüpp aus Brombeeren vor sich hergeschoben und war dann in den Berg aus Ranken hineingefahren. Vom Auto war kaum etwas zu sehen, es war fast vollständig von dem Gestrüpp umschlossen. Dennoch hatte der Fahrer es geschafft, sich selbstständig aus dem Auto zu befreien, da sich eine Hecktür noch etwas öffnen ließ. Durch dies Hecktür konnte die Feuerwehr auch zunächst den Innenraum kontrollieren, es befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Um am Fahrzeug die Batterie abklemmen zu können und es zugänglich für den Abschleppdienst zu machen, musste anschließend das Brombeergebüsch mit Hilfe einer Kettensäge und einiger Harken entfernt werden, dieses gestaltete sich recht aufwändig. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Löschzug Uedesheim wurde die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes gesichert.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Uedesheim, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell