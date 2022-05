POL-GM: Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt

Wiehl (ots) - An einem Baum endete am Samstag (14. Mai) die Fahrt eines 19-jährigen Wiehlers. Gegen 00:35 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem grauen Opel Corsa auf der Alferzhagener Straße in Fahrtrichtung Gummersbach. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: ...

mehr