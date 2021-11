Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031121-857: Autodiebe stehlen grauen Mercedes

Engelskirchen (ots)

Ein grauer Mercedes S350 D ist am Dienstagabend (2. November) im Drosselweg in Engelskirchen-Loope gestohlen worden. Der Mercedes stand in einer Hauseinfahrt und wurde in dem kurzen Tatzeitraum zwischen 21:40 Uhr und 22:20 Uhr gestohlen.

Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

