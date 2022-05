POL-GM: Kollision im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots) - In eine Schule in der Reininghauser Straße sind Kriminelle am Freitagabend (13. Mai) eingedrungen. Die Täter gelangten gegen 23 Uhr durch ein Fenster in das Schulgebäude. Dort hatten sie es auch auf das Schulleiterbüro abgesehen. Sie versuchten die Bürotür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

