Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW entwendet

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Mittwoch (02. Februar), zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen silberfarbenen Audi Q5 mit niederländischen Kennzeichen. Das Fahrzeug stand auf der Straße In der Heide auf einem Parkplatz, der an die Teverener Heide angrenzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell