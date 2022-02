Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben

Hückelhoven (ots)

Beim Einkaufen in einem Geschäft an der Parkhofstraße vergaß eine 59-jährige Frau aus Hückelhoven am Montag, 31. Januar gegen 15.30 Uhr ihre Geldbörse auf einem Kassentresen. Als sie dies bemerkte und in den Laden zurückkehrte, war die Geldbörse offenbar bereits entwendet worden. Am darauffolgenden Tag musste die 59-Jährige dann feststellen, dass mit ihrer entwendeten Bankkarte ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war.

Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, rät die Polizei:

- Informieren Sie Ihre Bank oder Sparkasse über den Verlust der Karten. Lassen Sie Debit- oder Kreditkarten unverzüglich sperren. - Veranlassen Sie auch die Sperrung von Debitkarten für das elektronische Lastschriftverfahren (sog. KUNO-Sperrung). Diese wird von der Polizei auf der Wache durchgeführt, sobald Sie Anzeige erstatten. - Wenn Wohnungs- oder Fahrzeugschlüssel gemeinsam mit persönlichen Dokumenten (BPA/Fahrzeugschein) entwendet wurden, lassen Sie schnellstmöglich die Schließzylinder austauschen.

