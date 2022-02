Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: KFZ-Anhänger entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen 14 Uhr am Samstag, 29. Januar, und 9 Uhr am Montag, 31. Januar, einen KFZ-Anhänger entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet und stand an der Millicher Straße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell