Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigungen an zwei PKW in der Wiesenstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag (07.01.), zwischen 17.00 Uhr und 23.15 Uhr, wurden an zwei, entlang der Wiesenstraße geparkten Fahrzeugen, einem Fiat Punto und einem VW Touran, jeweils die Fahrerscheiben beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

