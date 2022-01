Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigug an Pkw durch Luftdruckgeschoss in Emmendingen-Wasser

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Emmendingen-Wasser

Vermutlich mit einem Luftdruckgeschoss, aus einer Pistole oder einem Gewehr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Pkw in der Kübelestraße in Emmendingen-Wasser. Die Tat ereignete sich am Samstag, den 08.01.2022, zwischen 13.30 und 15 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer die Tat beobachten konnte oder sonst Hinweise zu einer Person mit einer Waffe geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 zu melden.

Stand: 09.01.2022, 10.25 Uhr

FLZ / PK

