POL-FR: Landkreis Lörrach - Schopfheim - Aufmerksamer Nachbar rettet der Nachbarin mutmaßlich das Leben

Ein Anwohner aus Schopfheim teilte der Polizei am Samstag Abend, 08.01.2022, gegen 21:30 Uhr, mit, dass er sich Sorgen um seine betagte Nachbarin im dritten Obergeschoss mache.

Es war dem Anrufer aufgefallen, dass das Essen seit einem Tag vor der Türe stand und unter anderem der Briefkasten voll war. Seine Bemühungen, die Nachbarin zu erreichen, scheiterten. Er ging von einer Notlage aus.

Von der Polizei in Schopfheim wurde aufgrund der Feststellungen des Nachbars entschieden, die Wohnung mit Hilfe der Feuerwehr zu begehen - hierzu wurde eine Drehleiter benutzt.

Die Dame wurde dann unter dem Esstisch liegend in hilfloser Lage aufgefunden und sofort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Es wurde angenommen, dass die Dame bereits seit etwa zwei Tagen hilflos in ihrer Wohnung gelegen hatte. Sie wird nun in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

