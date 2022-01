Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, den 08.01. zwischen 11 und 12 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Fahnengasse in Malterdingen in Richtung Autal. Aus bislang ungeklärten Umständen streifte dieses Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Unfalls mögen sich bitte an das Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 wenden.

cr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell