Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gasexplosion in Wohngebiet - eine Person schwer verletzt - Hinweis auf Gasaustritt in Werkstattschuppen - erheblicher Gebäudeschaden - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Schliengen, Ortsteil: Liel

Am frühen Samstagmorgen, 08.01.2022, gegen 00:10 Uhr, meldeten mehrere Notrufteilnehmer eine Explosion einer Gasflasche in einem Wohngebäude in Liel.

Vor Ort wurde festgestellt, dass offenbar in einem Werkstattschuppen bei einem Wohnhaus ein Heizlüfter betrieben worden war. Zuvor muss sich durch zwei nicht ganz geschlossene Gasflaschen in diesem Raum ein zündfähiges Gasgemisch gebildet haben. Bei betätigen des Heizlüfters zündete dieses offensichtlich durch und es kam zur Explosion, bei der ein 39 - jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandwunden verbracht werden. Nach erster Einschätzung des Notarztes ist er glücklicherweise außer akuter Lebensgefahr.

Die eingesetzten Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten zum Glück schnell klären, dass es zu keinen weiteren verletzten Personen kam und halfen bei der Eindämmung der Schäden und den Aufräumarbeiten.

Warum es zum Gasaustritt kam ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Weil am Rhein eingeleitet hat.

Das angrenzende Wohngebäude und ein weiteres daneben wurden durch die Wucht der Explosion nicht unerheblich beschädigt. Laut einer ersten Einschätzung durch das Technische Hilfswerk blieben sie allerdings statisch so weit intakt, dass sie bewohnbar blieben. Der Schuppen wurde fast völlig zerstört. Trümmerteile flogen bis auf die angrenzende Straße. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell