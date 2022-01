Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelecfahrer auf Fahrradschutzstreifen übersehen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einbiegen in die Schopfheimer Straße einen 53-jährigen Pedelecfahrer. Sie befuhr am Freitag, 07.01.2022, gegen 08.40 Uhr, die Großmannstraße und bog nach rechts in die Schopfheimer Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Pedelecfahrer, welche auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen unterwegs war und in Richtung Steinen fahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelecfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der 53-Jährige trug keinen Schutzhelm. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell