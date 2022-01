Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mitbewohner mit Flasche verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

-Rheinfelden

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Wohngemeinschaft.

Nachdem einer der beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Wäsche waschen wollte und der andere hiermit nicht einverstanden war, gerieten sie zunächst verbal in einen Streit. Im Zuge dieses Streites, welcher in Handgreiflichkeiten mündete, nahm ein 23-Jähriger eine Flasche in die Hand und schlug sie seinem Kontrahenten auf den Kopf. Im weiteren Verlauf erlitt dieser zudem eine tiefere Schnittverletzung am Bein.

Der verletzte 21-Jährige wiederum nahm ein Messer an sich und bedrohte seinerseits den Angreifer.

Der 21-Jährige musste aufgrund seiner erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden.

Eine Alkoholisierung konnte bei den beiden Kontrahenten nicht festgestellt werden.

Stand: 09.01.2022, 11.25 Uhr

FLZ / PK

