Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei stellt Sonnenbrillen-Dieb

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zum Dienstag (31. August) beobachtet, wie ein Verdächtiger kurz nach Mitternacht an mehreren Türen von geparkten Autos hantierte. In einem Wagen hätte er kurzzeitig auch gesessen. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann im Bereich der Grabenstraße kontrollieren. Sie fanden bei ihm zwei Sonnenbrillen, stellten sie sicher und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem Auto.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell