Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendieb festgenommen

Geilenkirchen (ots)

Gegen 16.20 Uhr am Dienstag (1. Februar) betrat ein 28-jähriger Mann aus Aachen ein Geschäft am Markt. Er durchtrennte das Sicherungskabel eines ausgelegten Handys und wollte das Geschäft samt Handy verlassen. Die Managerin und eine Mitarbeiterin des Geschäftes stellten sich ihm in den Weg, um ihn an einer Flucht zu hindern. Daraufhin flüchtete der Mann im hinteren Teil des Geschäftes aus einem Fenster. Kurz darauf konnte die Polizei den 28-Jährigen in der Nähe des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen. Das Handy und weitere Gegenstände, die offenbar aus vorangegangenen Diebstählen stammten, wurden sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell