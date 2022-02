Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw zunächst geöffnet, dann entwendet

Hückelhoven (ots)

Eine Gruppe von mindestens sechs Jugendlichen hielt sich am Dienstag, 1. Februar, gegen 14 Uhr auf den Gelände eines Autohändlers auf der Hilfarther Straße auf. Eine der Personen verschaffte sich Zugang zu einem der dort abgestellten Fahrzeuge und startete dieses. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen. Als die Jugendlichen dies bemerkten, entfernten sie sich fußläufig.

Beschrieben wurde der junge Mann, der auf das Fahrzeug zugegriffen hatte, als etwa 16 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Sein Erscheinungsbild sei südländisch gewesen. Zudem hatte er eine leicht untersetzte Statur, schwarze Haare, trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze, eine hellblaue Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz. Mit den anderen Jugendlichen habe er türkisch gesprochen. Die anderen Jugendlichen waren laut Beschreibung etwa 16 bis 18 Jahre alt und männlich. Alle hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren, bis auf einen Jugendlichen mit grüner Jogginghose, dunkel gekleidet.

Am Dienstagabend hörten Zeugen dann an der Straße Im Rhin einen lauten Knall. Als sie nachschauten, sah einer der Zeugen zwei Personen von einem verunfallten Pkw wegrennen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den Pkw, der am Nachmittag angegangen worden war. Dieser stand mit frischen Unfallschäden an der Stoßstange und einer der Radkappen in Richtung Rheinstraße am rechten Fahrbahnrand.

Weitere Hinweise zum Geschehen und den beschriebenen Personen nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

