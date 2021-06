Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen

Sandhausen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis Sonntag, 17:20 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Gottlieb-Daimler-Straße. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch ungeklärt. Ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Aufbrüchen von Gartenhütten in der Region besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

