Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falscher Wasserwerker entwendet Schmuck

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Ein bisher unbekannter Täter gab sich am Dienstagvormittag (1. Februar) gegenüber einer 77-jährigen Frau aus Rath-Anhoven als Wasserwerker aus. Im Haus der Seniorin wies er diese an, für eine angebliche Überprüfung verschiedene Entnahmestellen zu betätigen. Während die Frau damit abgelenkt war, durchsuchte der Täter mehrere Schränke und entwendete daraus Schmuck. Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen und gepflegtem Erscheinungsbild. Er war etwa 175 Zentimeter groß, schlank und hatte dunkle Haare. Seine Kleidung war ebenfalls dunkel und er sprach akzentfrei Deutsch. Wer hat weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Erkelenz nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell