POL-GE: Auto fährt ins Eiscafé - zwei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall in Horst wurden am Samstagabend, 4. Juni 2022, zwei der Gäste leicht verletzt. Ein 47-jähriger Gelsenkirchener saß gegen 20 Uhr zusammen mit einer 52 Jahre alten Mindenerin vor einem Eiscafé an der Markenstraße, während sein Sohn vor den beiden spielte. In einem unbemerkten Augenblick nahm der Achtjährige den Autoschlüssel seines Vaters vom Tisch, setzte sich hinters Steuer und fuhr mit dem Wagen an. In langsamer Geschwindigkeit, aber ohne zu bremsen, rollte der Wagen schließlich in einen Nebenraum des Eiscafés, in dem Gäste Platz genommen hatten. Bei dem Unfall wurden eine 57-jährige Gelsenkirchenerin sowie ein 29 Jahre alter Essener leicht verletzt. Beide wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, verzichteten aber auf eine Weiterbehandlung im Krankenhaus. Der Junge am Steuer blieb unverletzt.

