Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen (09.12.2021) beim Ausparken im Georgiiweg mit einem vorbeifahrenden E-Bike-Fahrer zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte E-Bike-Fahrer fuhr gegen 08.10 Uhr den Georgiiweg in Richtung Löwenstraße entlang. Auf Höhe eines Schulgeländes parkte die 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin rückwärts von einem Parkplatz aus und stieß dabei mit dem vorbeifahrenden E-Bike-Fahrer zusammen. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich offenbar schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

