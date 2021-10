Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 30.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer ++ Widerstand nach Platzverweis ++

Leer - Körperverletzung

Leer - Ein unbekannter Täter schlug am Samstag gegen 00:10 Uhr in der Fußgängerzone in der Mühlenstraße auf einen 26-jährigen Leeraner ein. Der Täter war geflüchtet, ehe die Polizei am Tatort eintraf. Der 26-Jährige erlitt durch die Gewalteinwirkung gegen seinen Körper insbesondere Gesichtsverletzungen. Der Mann musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugenangaben zufolge soll es zwischen dem Opfer und dem Täter vor dem Übergriff ein Streitgespräch gegeben haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 55-jähriger Mofafahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Mann befuhr mit dem Zweirad die Petkumer Straße stadtauswärts. Ein zurzeit unbekannter PKW-Fahrer bog von der Straße Am Südbahnhof nach links in die Petkumer Straße ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Mofafahrer zu achten. Der 55-Jährige bremste sein Mofa stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte er mit seinem Zweirad und verletzte sich leicht. Am Mofa entstand Sachschaden. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Detern - Am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam es im Breitenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 31-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 31-Jährige auf dem Breitenweg in Richtung Amdorf unterwegs. Im Straßenverlauf setzte der Mann zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns an. Der 21-jährige Führer des Gespanns war in dieser Situation gerade im Begriff, vom Breitenweg nach links in den Bullweg abzubiegen. Bei diesem Vorgang kam es zur Kollision zwischen dem Gespann und dem Motorradfahrer. Der 31-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Zweirades. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen.

Leer - Widerstand nach Platzverweis

Leer - Einsatzkräfte der Polizei wurden am Samstagmorgen gegen kurz nach 03:00 Uhr wegen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in eine Wohnung im Hermann-Lange-Ring gerufen. Die Beamten vermittelten zwischen den Streitenden und erteilten dem Mann schließlich einen Platzverweis. Der Mann, ein 36-jähriger Leeraner, folgte der Anweisung des Platzverweises nur für kurze Zeit. Wenige Minuten nachdem ihm dieser ausgesprochen war, kehrte er zu der Wohnanschrift zurück. Die Beamten nahmen den Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam und verbrachten ihn zur Dienststelle. Bei der Ingewahrsamnahme schlug und spuckte er gezielt in Richtung der Beamten. Zudem sprach er ihnen gegenüber fortwährend Beleidigungen aus. Die Beamten setzten zur Verhinderung des Angriffs Reizstoff gegen den 36-Jährigen ein. Die Einsatzkräfte blieben bei diesem Vorfall unverletzt.

