Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Viermal mit falschen Ausweisen unterwegs/Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gleich vier Urkundenfälschungen aufgedeckt. Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien/Bari wies sich eine vierköpfige türkische Familie mit vier polnischen Identitätskarten aus, welche sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschungen herausstellten. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung äußerten sie ein Asylbegehren für Deutschland und gaben an, die gefälschten Dokumente in Istanbul von einer fremden Person gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die zuständige Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Die falschen Ausweise wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell