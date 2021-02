Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aufmerksame Zeugin: Drei Tatverdächtige nach Automatenaufbruch festgestellt

Goch (ots)

Am Freitagmorgen (5. Februar 2021) gegen kurz nach 05:00 Uhr sah eine Zeugin, wie sich ein Mann an einem Zigarettenautomaten an der Voßheider Straße zu schaffen machte. Sie informierte die Polizei über den aktuellen Automatenaufbruch und konnte auch noch beobachten, wie der Unbekannte in einen roten Kleinwagen einstieg und flüchtete. Der Wagen fuhr über die Voßheider Straße und bog dann auf die Van-den-Bosch-Straße in Richtung Kalbecker Straße ab. Einer der ausgerückten Streifenwagenbesatzungen fiel kurz darauf noch auf der Van-den-Bosch-Straße ein roter Opel Corsa auf. In dem Wagen saßen eine 47-jährige Fahrerin, sowie ein 37 Jahre alter Beifahrer und eine 47-jährigen Beifahrerin, allesamt aus Kleve. Als die Polizeibeamten einen Blick in den Kofferraum des Autos warfen, entdeckten sie dort die Geldkassette des Zigarettenautomaten und entsprechendes Aufbruchswerkzeug. Zum Sachverhalt wollten sich die drei Fahrzeuginsassen nicht äußern. Es stellte sich jedoch heraus, dass gegen die 47-jährige Beifahrerin bereits ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde daher zur Wache Goch gebracht. Ebenso die 47-Jährige Fahrerin: Bei ihr ergaben sich Hinweise, dass sie den Opel unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Der Frau wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem die 47-Jährige der Haft durch Zahlung des ausstehenden Betrages entgehen konnte, wurden alle drei Personen entlassen. (cs)

