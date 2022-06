Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte nach Streit in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streit zwischen mehreren Personen in der Feldmark hat sich am Samstagabend, 4. Juni 2022, zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Ein 25-jähriger Gelsenkirchener geriet gegen 22.10 Uhr vor der Kleingartenanlage Schwarzmühlenstraße in Streit mit einer Gruppe, die sich ebenfalls vor Ort befand. Nach zunächst verbalen Attacken gerieten der 25-Jährige sowie zwei 20 und 50 Jahre alte Männer auch körperlich aneinander. Als die alarmierten Einsatzkräfte schließlich vor Ort eintrafen, waren weitere Personen aus der Kleingartenanlage dazugekommen. Beim Versuch der Polizisten, die Situation vor Ort zu beruhigen und den Parkplatz zu räumen vor der Kleingartenanlage, zeigten sich zwei 20 und 25 Jahre alte Essener äußerst aufgebracht gegenüber den Beamten, bis schließlich einer der beiden auf einen Polizisten zurannte. Daraufhin kam ein Polizeihund zum Einsatz, der den 25-Jährigen stoppte. Als die Einsatzkräfte anschließend den Mann fixieren wollten, versuchte eine 63-Jährige dies zu verhindern. Durch das Wegdrücken der Frau stieß diese mit dem Polizeihund zusammen, woraufhin dieser erneut zubiss. Obwohl sich die Lage danach etwas beruhigte, baute sich der 20-jährige Essener nun vor den Beamten auf, woraufhin erneut der Diensthund zum Einsatz kam, auf den der 20-Jährige eintrat und einschlug. Mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte konnte die Polizei die Lage schließlich unter Kontrolle bringen. Trotzdem suchte ein weiterer Mann aus der Gruppe nochmals die Konfrontation mit dem Diensthund, woraufhin ein Beamter Pfefferspray einsetzte. Die 63-Jährige sowie der 20-Jährige wurden nach den Hundebissen von Rettungskräften vor Ort behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige wurde im Gewahrsam ärztlich versorgt, wohin er, ebenso wie ein 25-jähriger Gelsenkirchener und ein 18-jähriger Essener, gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell