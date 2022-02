Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Parkunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Montag, den 07.02.2022, ist es auf dem Parkplatz des Jobcenters in der Friedenstraße in Pinneberg zu einem Parkunfall gekommen, nachdem sich der oder die Verursacherin unerlaubt entfernt hat.

Zwischen 05:50 und 14:09 Uhr wurde die linke Fahrzeugseite eines schwarzen VW Golf Plus beschädigt.

Der Sachschaden dürfte sich auf circa 3.000 Euro belaufen.

Zeugen hatten gegen 08:00 Uhr einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem VW Caddy, beobachtet, der sehr langwierig eingeparkt haben soll. Ob es hier zum Anstoß kam, ist unklar.

Auf dem Fahrzeug soll in grüner Aufschrift "Croque" gestanden haben.

Das Polizeirevier Pinneberg sucht weitere Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell