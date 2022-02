Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Brand eines Pkw

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 15.02.2022, ist es in der Pestalozzistraße in Elmshorn zum Brand eines Pkw gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner um 01:27 Uhr einen brennenden Pkw auf einem Parkplatz unterhalb der Ost-West-Brücke.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein 5er BMW im Heckbereich.

Durch die Hitzeentwicklung wurde ein daneben parkender VW Passat ebenfalls beschädigt.

An dem BMW dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Nach einer ersten Schätzung liegt der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen bei circa 35.000 Euro.

Derzeit kann weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen entsprechend Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können und bitten um sachdienliche Hinweise unter 04121 8030.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell