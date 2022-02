Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Blutprobe nach falschem Abbiegen

Bad Segeberg (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (15.02.2022) mehrere Verstöße im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach einem falschen Abbiegemanöver festgestellt.

Eine Streife des Polizeireviers Bad Segeberg beobachtete um 18:00 Uhr einen Mercedes, der den Zubringer von der Straße "Am Landratspark" auf die Bundesstraße 206 in Richtung Lübeck befuhr.

Die Bundesstraße verfügt in diesem Bereich über jeweils zwei Fahrspuren in jede Richtung. Von dem Zubringer aus hätte der Mercedes nur nach rechts einbiegend in Richtung Lübeck auf die Bundesstraße auffahren dürfen.

Stattdessen bog die 46-Jährige nach links in Richtung Bad Bramstedt auf die B 206. Trotz des regen Feierabendverkehrs kam es zu keiner Gefährdung.

Die Streife folgte dem Mercedes und stoppte diesen am Levo-Park.

Eine Überprüfung ergab, dass der Pkw bereits seit dem vergangenen Sommer zur Stilllegung ausgeschrieben war, da kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr bestand.

Einen Führerschein konnte die Fahrerin ebenfalls nicht vorlegen. Dieser war ihr bereits aufgrund von Trunkenheit entzogen worden.

Zwischenzeitlich hatten die Polizisten bei der Fahrerin eine undeutliche Aussprache festgestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab über 0,8 Promille.

Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, die durch einen Arzt entnommen wurde.

Weiterhin entstempelten die Beamten die Kennzeichen und stellten den Fahrzeugschlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ehemals Fahrzeugschein) sicher.

Der Ammersbekerin droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell