Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Personensuche in Zetel - 41-Jähriger wird wohlbehalten wieder aufgefunden

Zetel (ots)

Am frühen Mittwochabend gab es in Zetel eine größere Personensuche nach einer abgängigen Person. Ein 41-Jähriger aus einer Wohneinrichtung in der Oldenburger Straße wurde von der Pflegeleitung als vermisst gemeldet. Da man davon ausgegangen war, dass er sich nur leicht bekleidet bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Freien aufhielt, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die sich anfangs auf die unmittelbare Nachbarschaft der Einrichtung beschränkten.

Bereits hier kam die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Zetel zum Einsatz, die den naheliegenden Neuenburger Urwald und den Ortsrand von Zetel aus der Luft absuchte.

Nachdem der 41-Jährige im Nahbereich nicht festgestellt werden konnte, wurde weitere Unterstützungskräfte, u.a. aus Oldenburg, angefordert.

Unmittelbar bevor sich diese in Richtung Zetel auf den Weg machten, wurde der 41-Jährige durch einen Streifenwagen der Polizei Varel an der B437 in Neuenburg aufgegriffen. Offensichtlich hatte er den Urwald in der Dunkelheit einmal durchquert. Unverletzt konnte der Einrichtung wieder zugeführt werden. Hier kamen viele glückliche Umstände zusammen, dass er sich in der ihm unbekannten Umgebung nicht verlaufen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell