Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heringsdorf/Augustenhof

Feuer in Doppelhaushälfte

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Montag (29.11.) brach auf dem Balkon einer Doppelhaushälfte in der Straße Augustenhof in Heringsdorf ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohnerin blieb unverletzt. An dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 00:50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Bad Oldesloe durch die 62-jährige Bewohnerin der Doppelhaushälfte über den Brand verständigt. Diese hatte zuvor selbst versucht, die brennende Matratze auf ihrem Balkon mit Hilfe eines Gartenschlauchs zu löschen. Ein vollständiges Ablöschen erfolgte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Heringsdorf, Fargemiel und Grube.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat die 62-Jährige ihr Bett am Abend mit einem Heizkissen vorwärmen wollen. Da dieses jedoch zu qualmen begann, verbannte sie es nebst Matratze auf den Balkon und begoss es mit Wasser. Gegen 00:30 Uhr wurde die Hausbewohnerin durch ein lautes Knallgeräusch geweckt und bemerkte die in voller Ausdehnung brennende Matratze.

Die Dame blieb unverletzt und verbrachte die restliche Nacht bei einer Nachbarin. Eine genaue Schadenshöhe steht nicht fest. Der Brandort wurde zum Zweck der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeistelle Oldenburg beschlagnahmt.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell