Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Seniorin schreit bei Raub um Hilfe - Passanten halten Täterin fest

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt:

Eine Seniorin schrie Mittwochmittag (10. Februar), in der Innenstadt, bei einem Raub lautstark um Hilfe. Passanten hielten die Täterin fest. Gegen 14:20 Uhr verließ die Rentnerin eine Bank auf der Wallstraße. Eine junge Frau sprach sie draußen an. Sie forderte die 77-Jährige auf, etwas auf eine Mappe zu schreiben. Offenbar wollte die 21-Jährige die ältere Dame ablenken und unbemerkt ihr abgehobenes Geld stehlen. Die Seniorin ließ sich aber nicht auf die mutmaßliche Trickdiebin ein, woraufhin diese ihr die Tasche mitsamt dem Geld entriss und flüchtete. Die Überfallene schrie lautstark um Hilfe und machte so Passanten auf sich aufmerksam. Zwei couragierte Männer im Alter von 30 und 41 Jahren konnten die Flüchtende aufhalten und sie der Polizei übergeben. Die Festgenommene verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Sie soll dem Haftrichter vorgeführt werden. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell