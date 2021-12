Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw von Eisplatte eines entgegenkommenden Lkw getroffen - lediglich Sachschaden - Lkw fährt weiter - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag befuhr ein schwarzer Pkw Peugeot gegen 13.45 Uhr die Oldenburger Straße stadteinwärts, als sich eine Eisplatte vom Dach eines entgegenkommenden Lkw löste und den Pkw beschädigte. Am Pkw entstand Sachschaden auf der Motorhaube, der Lkw, zu dem keine weiteren Hinweise vorliegen, fuhr weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

