POL-WHV: Betrug in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstag kam es im Laufe des Tages in der Fichtestraße in Varel zu einem sogenannten Enkelbetrug. Bei einem älteren Vareler meldete sich eine angebliche Enkelin, die den Kauf einer Mietwohnung und eine benötigte finanzielle Hilfe vortäuschte. Kurze Zeit später wurde einem unbekannten Abholer eine fünfstellige Summe ausgehändigt.

Zeugen, die im Laufe des Tages in der Fichtestraße insbesondere Personen und Fahrzeuge bemerkt haben, die sich dort in der Regel nicht aufhalten, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

