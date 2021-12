Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen beschädigten Pkw Fiat Punto sowie Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Letzte Nacht kam ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen 03.15 Uhr auf der Schleusenstraße nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Zaun des Marinestützpunktes und entfernte sich. Am Unfallort blieben Scheinwerferteile des Verursachers zurück, wonach es sich um einen Fiat Punto handeln dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell