Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Freiligrathstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 09.30 Uhr in der Freiligrathstraße in Höhe der Hausnummer 432 eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Fahrzeugführerin eines gelben Pkw Mercedes nach rechts ausweichen musste, um den Zusammenstoß mit dem neben ihr fahrenden und den Fahrstreifen nach rechts wechselnden schwarzen Pkw Ford Kuga zu vermeiden. Der Pkw Mercedes touchierte den Bordstein und es entstand Sachschaden, der Ford setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell