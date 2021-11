Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Schuttentsorgung

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck,

Kuventhaler Berg

07.10 -01.11.21

AM 02.11.2Q wurde der Polizei eine illegale Schuttentsorgung auf dem Kuventhaler Berg gemeldet. In den vermutlich 4 vergangenen Wochen wurde im Flurbereich "Auf dem Kuventaler, Rtg. "Unter dem Berge" eine Anhängerladung Bauschutt abgekippt. Sls Verursacherfahrzeug kommt nur ein landw.Fahrzeug mit Anhänger in Frage. Bei dem Schutt handelt es sich um Schotter,Pflastersteine etc..

Zeugen, die Angaben zur Herkunft, bzw. dem Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck., Tel.: 05561-949780

