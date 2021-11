Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 01.11.21, gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Uslar mit ihrem Fahrzeug den Ernst-Müller-Platz in Uslar in Fahrtrichtung Martinstraße. Dabei geriet der PKW zu weit nach rechts und überfuhr einen dort installierten Kunststoffpoller. Es entstand Sachschaden von ca. 100 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell