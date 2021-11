Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein Unfall, zwei Straftaten

Northeim (ots)

Northeim, Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode, Montag, 01.11.2021, 14:20 Uhr.

NORTHEIM (Wol) - Fahrzeugführer musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und fuhr in den Graben.

Im Kurvenbereich der Kreisstraße 414 kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Bilshausen fuhr mit seinem Pkw BMW von Sudheim in Richtung Suterode, als ihm in einer Linkskurve kurz nach Levershausen ein Pkw Volkswagen entgegenkam. Der Volkswagen wurde laut des 26-jährigen Fahrzeugführers vermutlich von einer Frau geführt, welche mit ihrem Pkw auf den Fahrstreifen des 26-jährigen Mannes kam. Dieser wich aus und fuhr in den Graben, wobei sein Pkw beschädigt wurde. Der Schaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Die unbekannte Frau entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und beging damit eine Straftat.

Der 26-jährige Mann legte den Beamten einen Lernführerschein aus Großbritannien vor, welcher in Deutschland keine gültige Fahrerlaubnis darstellt. Somit wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell