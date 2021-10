PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressemeldung von heute

Limburg (ots)

Raubüberfall in Bad Camberg

Zeit: Sonntag, 17.10.2021, 05.11 Uhr

Ort: Bad Camberg, Jahnstraße

Ein 29 -jähriger Mann aus Bad Camberg verließ in den frühen Morgenstunden eine Bar in Bad Camberg. Auf dem Nachhauseweg wurde er dann auf einer Wiese hinter dem Freibad von mehreren Tätern unvermittelt angegriffen und zu Boden gestoßen. Auf dem Boden liegend wurde auf ihn eingetreten. Nachdem die unbekannten Täter geflüchtet waren, stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse fehlte. Darin hatten sich diverse Ausweispapiere und eine geringe Menge Bargeld befunden. Der stark alkoholisierte junge Mann konnte keine sachdienlichen Angaben zur Täterbeschreibung machen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell