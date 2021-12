Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 19-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.55 Uhr wurde in der Lange Straße in Varel ein Pkw angehalten und kontrolliert. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen, bei dem sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC und Kokain. Der 19-Jährige aus Varel musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

