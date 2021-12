Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen Zeugen, der den Unfall beobachtet hat - Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag erhielt die Polizei gegen 15.20 Uhr Kenntnis von einer Unfallflucht, bei der ein silberner Pkw Opel Astra in der Deichstraße gegen 13.30 Uhr rückwärts gegen einen Pkw Honda gefahren sein soll. Der Opel fuhr weiter, am Honda entstand Sachschaden.

Der bislang unbekannte Zeuge, ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens, der die Halterin bei ihrer Rückkehr auf den Vorfall aufmerksam machte, wird gebeten, die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu kontaktieren.

