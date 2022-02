Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Kita

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es im Schulweg in Norderstedt zum Einbruch in die dortige Kindertagesstätte gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und brachen eine Innentür zum Büro auf.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte bisher kein Diebesgut festgestellt werden.

Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Mitarbeiter bemerkten die Tat am Montagmorgen und informierten die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell