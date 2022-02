Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr mit Laserpointer

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend, den 11.02.2022, ist es in Barmstedt und Bullenkuhlen zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr mit einem Laserpointer aus einem Pkw heraus gekommen, den Polizeistreifen im Rahmen der Fahndung gestellt haben.

Um 20:44 Uhr meldete ein erster Zeuge die Verwendung eines Laserpointers aus einem VW heraus, der sich auf einem Parkplatz in der Barmstedter Königsstraße befand. Anschließend fuhr der Golf auf die Königsstraße in Richtung Elmshorn.

Mehrere Streifenwagen begaben sich daraufhin in die Fahndung nach dem beschriebenen Fahrzeug.

Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn sichtete den VW in Seeth-Ekholt und folgte dem Pkw bis in die Wittenberger Straße nach Elmshorn.

Bevor die Beamten den 36-jährigen Fahrer kontrollieren konnten, hatte er seinen Pkw verlassen und etwas weggeworfen.

Bei der Absuche fanden die Einsatzkräfte ein Plastiktütchen mit vermutlichen Amphetaminen auf und stellte es sicher.

Zudem ergaben sich bei dem Pinneberger Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin fanden die Polizisten bei ihm einen Laserpointer auf.

Er konnte zwar einen polnischen Führerschein vorlegen, allerdings war dieser mit einem Sperrvermerk für Deutschland versehen, so dass er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge hätte führen dürfen.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen den Tatverdächtigen mit auf die Dienststelle, wo ihm durch einen Arzt die Blutprobe entnommen wurde.

Zwischenzeitlich hatte sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer aus Bullenkuhlen gemeldet, der ebenfalls durch einen grünen Laserpointer geblendet worden war.

Der Geschädigte begab sich daraufhin selbständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus, da die Sehkraft in einem Auge beeinträchtigt gewesen sei.

Dem Tatverdächtigen droht ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell